В России безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали 33 тысячи росгвардейцев

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В России безопасность в новогоднюю ночь обеспечивали более 33 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии совместно с коллегами из других ведомств, сообщила Росгвардия.

Специалисты инженерных и кинологических подразделений обследовали объекты и места проведения праздничных мероприятий.

"Экипажи вневедомственной охраны продолжают нести службу в круглосуточном режиме на постах и маршрутах патрулирования улиц и иных общественных мест", - уточняется в сообщении.

В ведомстве отметили, что "благодаря грамотной и слаженной работе правоохранительных органов с участием подразделений Росгвардии обеспечена безопасность в местах праздничных гуляний и организованных мероприятий".