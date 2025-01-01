ГАИ сообщила о массовых проверках автомобилистов на трезвость

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В новогодние праздники проводят массовые проверки автомобилистов для профилактики аварийности с участием водителей в состоянии опьянения, сообщает сайт Госавтоинспекции.

"Профилактика аварийности с участием водителей в состоянии опьянения остается одним из приоритетных направлений в работе Госавтоинспекции, особенно в праздничные дни. На протяжении всех новогодних каникул на дорогах работают дополнительные наряды ДПС, проходят массовые проверки водителей и специальные профилактические операции, направленные на предупреждение таких нарушений", - говорится в сообщении.

Экипажи ДПС усиливают патрулирование в местах массового скопления людей, на подъездах к торговым центрам и развлекательным учреждениям, где возможно возникновение транспортных заторов и аварийных ситуаций.

"Особенно это касается региональных центров и крупных городов, - в праздничные дни здесь существенно увеличивается плотность транспортного потока, поскольку большое число автомобилистов приезжает из соседних регионов и населённых пунктов к родственникам и друзьям", - сообщила ГАИ.