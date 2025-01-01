Движение по Крымскому мосту возобновлено

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Движение транспорта по Крымскому мосту в направлении Краснодарского края возобновлено, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"В направлении Керчь - Тамань движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Пять минут спустя мост открыли для машин полностью.

Полностью мост был закрыт для автотранспорта в течение 15 минут. Причины перекрытия не назывались.