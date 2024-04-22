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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

Закон о создании в РФ "Национального словарного фонда" подписан президентом

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон о создании государственной информационной системы "Национальный словарный фонд".

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, единый цифровой ресурс создается для обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Фонд будет общедоступен в интернете на безвозмездной основе и станет верифицированным источником информации о современном русском литературном языке.

Он будет состоять из статей, являющихся основными структурными единицами нормативных словарей, а также словарей, фиксирующих сведения о развитии норм русского литературного языка.

"Предполагается, что в Национальном словарном фонде будут интегрированы данные словарей русского языка, созданных за последние три века", - отмечает комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре в своем заключении на закон.

По словам сенаторов, аналогов такого ресурса, содержащих информацию о нормах современного русского литературного языка и отражающих происходящие в нем процессы и изменения, а также исторические данные о словарном составе русского литературного языка, сейчас не существует.

"Его создание призвано способствовать повышению уровня общей грамотности, защите, сохранению, распространению и развитию государственного языка Российской Федерации, популяризации русского языка за рубежом", - говорится в заключении.

Оператором и заказчиком фонда является Минобрнауки России, который обеспечивает создание, развитие, эксплуатацию фонда, обработку информации, содержащейся в нем, а также ее предоставление гражданам, организациям, органам госвласти и местного самоуправления.

Положение о фонде, определяющее в том числе полномочия Минобрнауки России, порядок и источники его формирования, структуру, порядок ведения, предоставления, обработки и хранения информации, утверждается правительством РФ.

Закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

Владимир Путин Минобрнауки
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