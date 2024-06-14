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Правительство России утвердило концепцию государственной языковой политики

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Правительство утвердило концепцию государственной языковой политики России, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Документ призван подчеркнуть особый статус русского языка как государственного языка страны, важность сохранения языкового многообразия и духовно-нравственных ценностей, а также зафиксировать механизмы по защите и развитию русского языка и языков народов РФ", - говорится в сообщении.

Утверждению концепции языковой политики предшествовало долгое и детальное обсуждение положений научным и экспертным сообществом, сообщил через пресс-службу вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В документе отражены основные направления и меры поддержки по сохранению, защите и развитию языкового многообразия России", - пояснил он.

Министерству просвещения поручено совместно с заинтересованными федеральными органами власти разработать план мероприятий по реализации концепции.

В концепции отражены вопросы по созданию условий для изучения русского языка иностранными гражданами и их детьми, что облегчит языковую адаптацию иностранцев. Кроме того, в документе также затрагивается вопрос защиты прав российских граждан, проживающих за рубежом, на обучение русскому языку и языкам народов России.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул: "Документ отражает особую миссию русского языка как государственного - быть связующим элементом при сохранении культурного многообразия нашей страны и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей".

Концепция разработана Министерством просвещения по поручению президента Владимира Путина.

Минпросвещения Дмитрий Чернышенко Правительство Сергей Кравцов Владимир Путин
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