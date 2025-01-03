Более тысячи машин скопилось в очередях к Крымскому мосту

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в пятницу днем ожидают 1 207 автомобилей, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"14:00 (мск - ИФ). В очереди со стороны Тамани находится 287 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 920 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидание в очереди со стороны Тамани оценивается в час, со стороны Керчи - около трех часов.