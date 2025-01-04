ФСБ сообщила о задержании четырех человек по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

В СКР уточнили, что среди задержанных двое – несовершеннолетних

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Теракт с подрывом бомбы в месте массового пребывания людей предотвращен в Екатеринбурге, задержаны четыре человека. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержаны четверо граждан России, 2007 и 2008 г.р., разделяющих идеи запрещенной на территории России террористической организации и планировавших совершение террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства в местах массового пребывания граждан в Екатеринбурге", - сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, двое из задержанных "также причастны к поджогу служебного автомобиля ГУ МВД России по Свердловской области".

"У них изъяты компоненты самодельного взрывного устройства, а также средства связи, содержащие инструкции по его изготовлению", - заявили в ФСБ.

Следственным управлением СК РФ по Свердловской области возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 ("Приготовление к террористическому акту"), ч. 3 ст. 222.1 ("Незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств"), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Со своей стороны в Следственном комитете РФ (СКР) сообщили, что среди задержанных двое – несовершеннолетних, им предъявлены обвинения.

"СУ СК России по Свердловской области двоим несовершеннолетним екатеринбуржцам, 2007 и 2008 годов рождения, задержанным накануне сотрудниками ФСБ России, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершённое группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении, размещенном в субботу в телеграм-канале ведомства.

По версии следствия, "двое фигурантов приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного вещества, а затем самостоятельно изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания".

"Также установлено, что один из обвиняемых оказался причастен к поджогу служебной автомашины полиции, произошедшему в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса по улице Чапаева в городе Екатеринбурге", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время следствие "намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу".