Трое подростков арестованы до 21 февраля по делу о подготовке теракта в Екатеринбурге

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга в воскресенье избрал меру пресечения в виде ареста троим подросткам, обвиняемым в подготовке теракта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба свердловского областного суда.

"Сегодня суд удовлетворил ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу. Мера пресечения всем троим избрана по 21 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подростки обвиняются "в преступлениях против общественной безопасности". Одному из них - 16 лет, еще двоим - 17 лет.

Как уточняется в телеграм-канале Следственного комитета РФ, двое несовершеннолетних обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, подростки подожгли автомобиль органов внутренних дел в ночь на 22 декабря 2024 года.

Кроме того, одному из фигурантов дела о поджоге машины, а также третьему подростку, предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 2 ст.223.1 УК РФ и п. "а" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Следствие считает, что они изготовили самодельное взрывное устройство и электродетонатор, которые один из сообщников переносил в своем рюкзаке до момента задержания сотрудниками ФСБ России.

Оба дела рассматриваются в рамках одного производства.

Как сообщалось, теракт с подрывом бомбы в месте массового пребывания людей предотвращен в Екатеринбурге, задержаны четыре человека.