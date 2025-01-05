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Нововоронежская АЭС работает штатно

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Нововоронежская АЭС работает в штатном режиме, сообщило управление коммуникаций атомной станции в воскресенье.

"В работе все энергоблоки АЭС, которые несут нагрузку 3 753 МВт в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков Нововоронежской АЭС нет. Радиационный фон в норме и соответствует естественным природным значениям", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что минувшей ночью один украинский дрон был уничтожен силами РЭБ и ПВО над регионом. По данным Минобороны РФ, в ночь на воскресенье было уничтожено два беспилотника.

Нововоронежская АЭС Воронежская область Александр Гусев
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