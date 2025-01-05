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Курская АЭС работает в штатном режиме

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает штатно, сообщила пресс-служба атомной станции в воскресенье.

"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации". Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений", - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в течение воскресенья над Курской областью было уничтожено три украинских БПЛА. Кроме того, по данным регионального оперштаба, сегодня над регионом было уничтожено три ракеты ВСУ.

Курская АЭС Курская область
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