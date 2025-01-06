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Что произошло за день: понедельник, 6 января

ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС и Энергодар, Алиев возложил на представителей РФ вину за крушение AZAL, Трюдо заявил о намерении уйти с поста премьера Канады, Индонезия присоединилась к БРИКС как полноправный член организации

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военные РФ сообщили о восьми сбитых украинских дронах в районе Энергодара и ЗАЭС. Попытка атаки была предприняла ВСУ накануне, жертв и разрушений на ЗАЭС нет. Кроме того, российская армия взяла под контроль город Курахово и населенный пункт Даченское в ДНР.

- Президент Азербайджана возложил на представителей РФ вину за крушение самолета AZAL. Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан требует наказания виновных в крушении лайнера под Актау.

- Более 5,6 тыс. птиц спасены в Краснодарском крае от загрязнения мазутом. Между тем, почти 36 тыс. кв. метров акватории Керченского пролива очищено от нефтепродуктов после крушения танкеров. Вдоль береговой линии Кубани устанавливают ограничительные сети для защиты от мазута уже убранных пляжей. В общей сложности с пляжей Краснодарского края собрано более 118 тыс. тонн загрязненного грунта.

- Джастин Трюдо заявил о намерении покинуть пост премьера Канады. Он также сообщил, что попросил генерал-губернатора Мэри Саймон приостановить работу парламента до 24 марта.

- Индонезия вступила в БРИКС. Председательствующая в БРИКС Бразилия заявила о присоединении Индонезии к объединению в качестве полноправного члена.

- Samsung оснастит свои телевизоры новыми ИИ-функциями. По данным компании, технология Samsung Vision AI позволит зрителям искать информацию о текущих трансляциях, не прерывая просмотра, будет в режиме реального времени генерировать субтитры с переводом иноязычного контента, создавать динамические и персонализированные фоновые изображения.

- Ледяной дождь и сильная гололедица ожидаются в Москве и Подмосковье 7 января. Такие прогнозы связаны с резким потеплением в московском регионе.

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