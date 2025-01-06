Ограничительные сети начали устанавливать на Кубани для защиты пляжей от мазута

Уборка пляжей в Анапе после разлива мазута в Черном море Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ограничительные сети вдоль береговой линии устанавливают в Кореновском районе Краснодарского края для защиты от мазута убранного пляжа, говорится в сообщении краевого оперштаба.

"Представители муниципалитета натягивают ограничительные сети вдоль береговой линии. Это сделано для того, чтобы при выбросе новых фрагментов мазута он осел на сетях и не попал на пляж", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа носит экспериментальный характер и является продолжением испытания различных способов борьбы с повторным загрязнением пляжей нефтепродуктами.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег, загрязнение растянулось более чем на 60 км.

По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани вывезено свыше 102 тыс. тонн песка с мазутом.