В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС

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Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили восемь украинских дронов в районе Энергодара и Запорожской АЭС, один из них взорвался на крыше учебного-тренировочного центра станции.

"5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены. При падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме.

Как отметили в ведомстве, персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Об атаке беспилотника ВСУ здания тренажерного центра ЗАЭС сообщали накануне представители станции, по их данным обошлось без пострадавших.