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В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС

В Минобороны РФ заявили о восьми сбитых дронах ВСУ в районе ЗАЭС
Архивное фото
Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что сбили восемь украинских дронов в районе Энергодара и Запорожской АЭС, один из них взорвался на крыше учебного-тренировочного центра станции.

"5 января ВСУ предприняли очередную попытку атаки атомной электростанции и города Энергодар Запорожской области восемью ударными беспилотными летательными аппаратами самолетного типа", - заявили в Минобороны РФ в понедельник.

"Средствами противовоздушной обороны все беспилотные летательные аппараты уничтожены. При падении одного из сбитых дронов произошел его взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны сообщили, что жертв и разрушений на станции нет, радиационная обстановка в норме.

Как отметили в ведомстве, персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме.

Об атаке беспилотника ВСУ здания тренажерного центра ЗАЭС сообщали накануне представители станции, по их данным обошлось без пострадавших.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

Минобороны РФ Запорожская АЭС Энергодар
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