Минобороны РФ заявило об ударах по военным аэродромам Украины, складам вооружения ВСУ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Российские военные в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения ВСУ, а также сбили шесть реактивных снарядов HIMARS и 50 дронов, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 50 дронов самолетного типа.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39618 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20280 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20270 орудий полевой артиллерии и минометов, 29955 единиц специальной военной автомобильной техники", - заявили в Минобороны РФ.

О действиях группировок войск РФ в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" за сутки в зоне специальной военной операции на Украине улучшили тактическое положение, отразили 12 контратак ВСУ, также сообщили в министерстве обороны РФ.

"Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны, двух бригад Нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Щербиновка, Дзержинск, Воздвиженка, Шевченко, Александрополь, Дылеевка и Волково Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что ВСУ за сутки на данном направлении потеряли до 510 военнослужащих, четыре танка, в том числе два Leopard, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113, пять других боевых бронированных машин, девять автомобилей, семь единиц артиллерийского вооружения и станцию радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Великая Новоселка, Разлив, Вольное Поле и Времевка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - сообщили военные.

По их словам, потери армии Украины за сутки составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три единицы артиллерийского вооружения и склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Дачное и Белогоровка Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке.

По данным министерства обороны РФ, потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 24 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два пикапа, пять единиц артиллерийского вооружения и три склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - сообщили в Минобороны РФ.

Там заявили, что потери украинских сил за сутки составили до 580 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевая бронированная машина Iveco, 11 единиц артиллерийского вооружения, бронетранспортер М113, станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области. ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, два автомобиля, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в ведомстве.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение личному составу и технике пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области. Украинские силы потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, гаубицу Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и склад боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.