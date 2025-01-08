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Оперштаб на Кубани отчитался о спасении 155 загрязненных мазутом птиц за сутки

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Больше 150 птиц, пострадавших от выброса в море мазута, спасли в Краснодарском крае за сутки, сообщил в среду оперативный штаб региона.

"В Анапе и Темрюкском районе спасли больше 5,5 тысяч птиц, из них 155 - за последние сутки", - говорится в сообщении.

Почти 2,5 тысячи птиц передали в центры реабилитации на Кубани и в Ставропольском крае.

Ранее в Краснодарском крае объявили о создании специализированной рабочей группы по спасению и реабилитации птиц, пострадавших от загрязнения мазутом после крушения танкеров.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Всего с побережья Кубани собрано более 129 тыс. тонн песка с мазутом.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 08 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Краснодарский край
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