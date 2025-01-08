Власти восстановят песчаные дюны Анапы после разлива мазута

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперативного штаба по ликвидации ЧС заявил о необходимости восстановления уникальных песчаных дюн Анапы после разлива мазута, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Уже сейчас мы должны подумать о будущем состоянии побережья Анапы. В рамках ликвидации последствий ЧС предстоит провести большую работу по сохранению уникальных песчаных дюн, серьезно пострадавших от выброса нефтепродуктов. (...) Необходимо проработать вопрос их восстановления совместно с Минприроды РФ, МЧС России, всеми заинтересованными федеральными органами и научным сообществом", - цитирует пресс-служба слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что Кондратьев также обратил внимание, что из-за работы тяжелой техники серьезная нагрузка легла на улично-дорожную сеть Анапы и Темрюкского района. После ликвидации последствий ЧС краевое министерство транспорта совместно с муниципалитетами оценит нанесенный ущерб и подготовит документы для финансирования работ по восстановлению дорог и улиц. Средства на это заложат в бюджете региона.

Ранее сообщалось, что спасатели и волонтеры собрали почти 130 тыс. тонн загрязненного мазутом грунта с Черноморского побережья Краснодарского края, из которых 35 тыс. тонн отправлено на утилизацию.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. Нефтепродукты вынесло на берег. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.