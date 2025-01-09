Мэрия Анапы сообщила об очистке от мазута одного из самых загрязненных пляжей

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры почти полностью очистили от мазута пляж в районе Джеметинского проезда, города-курорта Анапы, который считался одним из самых загрязненных, сообщила пресс-служба мэрии города.

"В декабре и начале января на пляже в районе Джеметинского проезда, 6 объем работ по уборке загрязненного нефтепродуктами песка был колоссальным. Ежедневно тысячи людей в любую погоду собирали замазученный грунт для его последующей утилизации, - заявила мэрия. - Основной фронт работ выполнен, продолжаются мероприятия по удалению мелких вкраплений мазута".

Если не будет новых выбросов, то на пляже останется провести только просеивание песка, добавили чиновники.

Ранее сообщалось, что почти 140 тыс. тонн песка с мазутом вывезли с побережья на территории Краснодарского края.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса, были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.