В Кремле сочли притязания Трампа вопросом отношений США с Данией и Канадой

Власти РФ отслеживают обмен заявлениями США и Панамы по поводу Панамского канала

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Арктическая зона представляет стратегический интерес для РФ, Россия и дальше будет там присутствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, не изменят ли баланс сил в этом регионе притязания президента США Дональда Трампа на Канаду и Гренландию.

"Вы знаете, что арктическая зона - это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в арктической зоне, будем там присутствовать дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в арктической зоне, и готовы к взаимодействию со всеми странами мира во имя этого мира и стабильности везде, и в арктической зоне в частности", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, не угрожают ли балансу сил в Арктике и российским интересам притязания Трампа на Канаду и Гренландию, и не станет ли это дополнительным камнем преткновения в двусторонних отношениях.

"Такие притязания, ну, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений", - сказал Песков.

В Кремле очень внимательно отслеживают обмен заявлениями властей США и Панамы по поводу дальнейшей судьбы Панамского канала, который Трамп хотел бы вернуть под контроль Соединенных Штатов.

"Мы слышали заявление представителей Панамы, в котором, как минимум, звучало непонимание в связи с такой позицией избранного президента, но, впрочем, это вопрос их двусторонних отношений", - сказал Песков журналистам в четверг.

Ранее Трамп заявил, что обсуждает вопрос о канале с панамскими властями, не исключив применение силы для возвращения канала под американский контроль.

Министр иностранных дел Панамы Хавьер Мартинес-Ача Васкес заявил, что его страна не намерена обсуждать вопрос о суверенитете Панамского канала. "Единственные руки, которые контролируют канал, - это панамцы, и так будет всегда", - добавил он.