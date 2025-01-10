Трамп заявил, что встреча с Путиным уже в процессе организации

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным находится в стадии подготовки.

"Он (Путин - ИФ) хочет встретиться, и мы ее готовим", - сказал Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении в Мар-а-Лаго.

Трамп добавил: "Президент Путин хочет встретиться, об этом он говорил даже публично".

Он также снова заявил, что хочет положить конец украинскому конфликту. Ранее спецпредставитель Трампа по Украине выразил мнение, что конфликт будет завершен "в ближайшем будущем".