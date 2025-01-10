Поиск

Трамп заявил, что встреча с Путиным уже в процессе организации

Трамп заявил, что встреча с Путиным уже в процессе организации
Фото: Scott Olson/Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным находится в стадии подготовки.

"Он (Путин - ИФ) хочет встретиться, и мы ее готовим", - сказал Трамп перед встречей с губернаторами-республиканцами в своем имении в Мар-а-Лаго.

Трамп добавил: "Президент Путин хочет встретиться, об этом он говорил даже публично".

Он также снова заявил, что хочет положить конец украинскому конфликту. Ранее спецпредставитель Трампа по Украине выразил мнение, что конфликт будет завершен "в ближайшем будущем".

Сторонники Трампа празднуют успех на выборах

9
Дональд Трамп Путин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 10 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Байден обвинил ХАМАС в препятствовании достижению соглашения по Газе

Авиакомпании РФ в каникулы перевезли по России и за рубеж более 3 млн пассажиров

Авиакомпании РФ в каникулы перевезли по России и за рубеж более 3 млн пассажиров

В Москве расценили последние решения Еревана как начало выхода Армении из ЕАЭС

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

В Вашингтоне прошло прощание с экс-президентом Джимми Картером

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Азербайджан приостановил поставки газа в Болгарию по техническим причинам

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Hyundai Motor Group в 2025 году вложит $16,7 млрд в экономику Южной Кореи

Путин сообщил, что скоро переговорит с Си Цзиньпином

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2086 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5671 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе184 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии144 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау74 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });