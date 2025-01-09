"Транснефть" ждет роста спроса на брендирование топлива на своих автоналивных пунктах

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - "Транснефть" ждет роста спроса на брендирование топлива на своих автоналивных пунктах, сообщает корпоративный журнал со ссылкой на вице-президента монополии Сергея Андронова.

Кроме транспортировки и налива нефти, компания развивает и другие услуги, сказано в публикации. Например, она дает возможность брендирования топлива на своих автоналивных пунктах, где предоставляется специальное оборудование, с помощью которого клиенты могут вводить присадки, улучшающие свойства дизельного и бензинового топлива.

ПАО "Газпром нефть" начало проводить брендирование на АНП "Солнечногорская" в Московской области, ранее необходимое оборудование арендовало на АНП "Володарская" "Тебойл" (дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"). Ожидается, что в течение ближайших двух лет спрос на брендирование топлива на мощностях компании будет расти, подчеркивается в журнале.

Также "Транснефть" отмечает, что совместно с Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПбМТСБ) совершенствует поставки нефтепродуктов, предоставляя услуги "Оператор товарных поставок". Компания использует автоматизированную систему учета и обеспечивает исполнение "поставки против платежа" через свои девять автоналивных пунктов. По сравнению с прошлым годом спрос на такую услугу вырос почти вдвое, говорится в журнале.