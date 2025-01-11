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В Ереване собрались обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Армения намерена обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы по карабахскому урегулированию.

"Армения рассматривает возможность обращения в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы", - написала в субботу в соцсети пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

Она отметила, что Армения признает территориальную целостность Азербайджана и "готова подтвердить это подписанием соглашения о мире".

В миреПашинян предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по урегулированиюЧитать подробнее

9 января премьер Армении Никол Пашинян выступил с рядом предложений Азербайджану с целью установления стабильности и мира в регионе. В частности, он предложил Азербайджану упразднить Минскую группу ОБСЕ по карабахскому урегулированию.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году. Сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта являются США, Россия и Франция.

Кроме них в состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Турция, Финляндия и Швеция.

Армения Азербайджан ОБСЕ Назели Багдасарян
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