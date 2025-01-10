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Птицефабрика "Черкизово" в Курской области работает штатно после пожара

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - АО "Куриное царство" (входит в ГК "Черкизово") в Курской области работает в штатном режиме после пожара, произошедшего накануне на одной из производственных площадок, сообщила ГК.

"Группа "Черкизово" информирует, что в результате пожара пострадали два из 36 корпусов на одной из семи площадок птицеводческого комплекса компании в Горшеченском районе Курской области. Из сотрудников предприятия за медицинской помощью обратился один человек. Причины пожара устанавливаются. Все подразделения комплекса - площадки выращивания, автотранспортное подразделение, перерабатывающий комплекс - продолжают работать в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что возгорание произошло в одном из корпусов по выращиванию бройлеров. В результате дальнейшего распространения огня были повреждены корпуса №2 и №3, в одном из которых в момент начала пожара не было птицы. Остальные корпуса не пострадали.

Сотрудники птицеводческого комплекса были оперативно эвакуированы из зоны пожара. Один из работников получил ожоги и был доставлен в больницу, его жизнь вне опасности.

"Причина возникновения пожара и размер нанесенного им ущерба устанавливаются. Здания корпусов и содержащееся в них поголовье птиц застрахованы. Группой "Черкизово" будут предприняты все возможные меры для восстановления двух пострадавших объектов", - сообщила группа компаний.

В четверг о возгорании на предприятии сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. В результате пожара пострадал 40-летний мужчина. С ожогами рук он был доставлен в больницу. Возможной причиной пожара Хинштейн назвал возгорание электропроводки. Информация об атаке птицефабрики БПЛА не подтвердилась. Площадь пожара составила порядка 5 тыс. кв. метров.

Александр Хинштейн Черкизово Курская область
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