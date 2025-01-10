Житель Севастополя получил 11 лет колонии строгого режима за подготовку теракта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Севастополя Константина Горпинченко виновным в подготовке теракта и сотрудничестве со Службой безопасности Украины, сообщает пресс-служба суда.

Ему назначено наказание в виде 11 лет колонии строгого режима, говорится в сообщении.

"Установлено, что ночью 31 октября 2023 года Горпинченко, взяв с собой бутылки с самодельной зажигательной смесью, прибыл к месту совершения поджога двух железнодорожных релейных шкафов, однако не смог довести преступление до конца в связи с пресечением его противоправных действий сотрудниками органа безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задание поджечь релейные шкафы и приобрести зажигательную смесь Горпинченко получил от сотрудника Службы безопасности Украины. Ранее он также отправил письмо на официальный адрес СБУ, в котором выразил готовность с ней сотрудничать.

Приговор вынесен по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта) и ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством).