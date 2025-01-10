Мишустин продлил меры поддержки стройотрасли на год

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, продляющие на год особенности реализации строительных проектов, сообщает сайт правительства.

"Принятыми постановлениями до 1 января 2026 года продлены: упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок и случаи изменения существенных условий государственных контрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий в строительстве, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил о принятых в конце 2024 года законах в сфере строительства.

Так, до 1 января 2026 года продлена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов. Также продлен упрощенный порядок ввода незавершенных объектов. По объектам, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод в эксплуатацию до 1 января 2026 года, при внесении изменений в РС исключается требование о рассмотрении представленных застройщиком документов на соответствие вновь возникшим в период строительства ограничениям прав на землю.

До этой же даты продлены особенности заключения строительных контрактов под ключ. Их предметом одновременно могут быть подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, поставка оборудования.

В проекты комплексного развития территорий теперь можно будет включать объекты индивидуального жилищного строительства и дома блокированной застройки. Также определен порядок строительства инфраструктуры, уточнены случаи возможности внесения изменений в договор о КРТ и упрощена его подготовка. Кроме того, сокращено количество зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и ограничений в них.

"В целом в 2024 году было принято 39 федеральных законов, это более 150 знаковых для отрасли поправок. Для опережающего развития продолжается работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла. За счет исключения устаревших согласований и избыточных процедур исчерпывающий перечень сокращен до 600 процедур, а продолжительность инвестиционно-строительного цикла до 1300 дней. Задача к 2030 году - сократить срок до 1000 дней", - отметил Хуснуллин.