Поиск

Мишустин продлил меры поддержки стройотрасли на год

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановления, продляющие на год особенности реализации строительных проектов, сообщает сайт правительства.

"Принятыми постановлениями до 1 января 2026 года продлены: упрощенный порядок внесения изменений в проектную документацию в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги, порядок и случаи изменения существенных условий государственных контрактов по строительству, особенности подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий в строительстве, особенности выдачи разрешений на строительство площадных объектов на двух и более земельных участках", - говорится в сообщении.

Вице-премьер Марат Хуснуллин напомнил о принятых в конце 2024 года законах в сфере строительства.

Так, до 1 января 2026 года продлена возможность предоставления саморегулируемыми организациями займов своим членам за счет средств компенсационных фондов. Также продлен упрощенный порядок ввода незавершенных объектов. По объектам, разрешения на строительство которых выданы до 1 января 2023 года и по которым не выданы разрешения на ввод в эксплуатацию до 1 января 2026 года, при внесении изменений в РС исключается требование о рассмотрении представленных застройщиком документов на соответствие вновь возникшим в период строительства ограничениям прав на землю.

До этой же даты продлены особенности заключения строительных контрактов под ключ. Их предметом одновременно могут быть подготовка проектной документации, выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта, поставка оборудования.

В проекты комплексного развития территорий теперь можно будет включать объекты индивидуального жилищного строительства и дома блокированной застройки. Также определен порядок строительства инфраструктуры, уточнены случаи возможности внесения изменений в договор о КРТ и упрощена его подготовка. Кроме того, сокращено количество зон с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ) и ограничений в них.

"В целом в 2024 году было принято 39 федеральных законов, это более 150 знаковых для отрасли поправок. Для опережающего развития продолжается работа по сокращению инвестиционно-строительного цикла. За счет исключения устаревших согласований и избыточных процедур исчерпывающий перечень сокращен до 600 процедур, а продолжительность инвестиционно-строительного цикла до 1300 дней. Задача к 2030 году - сократить срок до 1000 дней", - отметил Хуснуллин.

Марат Хуснуллин Михаил Мишустин КРТ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Москвич" в 2024 году продал более 23 тысяч автомобилей

"Москвич" в 2024 году продал более 23 тысяч автомобилей

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 15 января снизится на 2,3%

Росавиация увидела в новых рекомендациях EASA продолжение политики санкций

Разлив мазута в Керченском проливе

Пятно мазута площадью около 2,8 тыс. кв. м обнаружено у танкера "Волгонефть 239"

Разлив мазута в Керченском проливе

Обнаружен выброс нефтепродуктов с кормы танкера "Волгонефть 239"

Разлив мазута в Керченском проливе

Выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма

Выбросы мазута зафиксировали в четырех муниципалитетах Крыма

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине ликвидирован

Пожар на территории завода по производству ацетона в Гатчине ликвидирован

Горелкин заявил, что в законопроекте о видеоиграх нет запретов для иностранных площадок

Горелкин заявил, что в законопроекте о видеоиграх нет запретов для иностранных площадок
Разлив мазута в Керченском проливе

Мэрия Анапы объявила о завершении основных работ по очистке от мазута Центрального пляжа

Мэрия Анапы объявила о завершении основных работ по очистке от мазута Центрального пляжа

Песков отметил, что притязания Литвы на Калининградскую область оправдывают нынешние и будущие меры РФ

Песков отметил, что притязания Литвы на Калининградскую область оправдывают нынешние и будущие меры РФ
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе192 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне12 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии145 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5674 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2087 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов182 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });