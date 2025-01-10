В России трамвайные пути будут строить по новым правилам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России внедряются новые технологии при строительстве трамвайных и троллейбусных линий , сообщили в пресс-службе Минстроя.

"Обновленная редакция правил включает применение норм для проектирования бесстыкового пути, что повышает комфорт для пассажиров и жителей близлежащих домов за счет снижения шума и вибрации при движении трамвая по стыкам рельсов", - сказал замглавы ведомства Сергей Музыченко.

Ширина колеи - один из основных параметров, обеспечивающих безопасность движения рельсового транспорта, напомнил Минстрой.

В новых правилах также уточнены требования к ширине колеи малых радиусов. Это позволит сократить количество сходов вагонов, уменьшить интенсивности износа рельсов и колес.

Важным для отрасли также является изменение норм на материалы для балластного слоя трамвайного пути, отмечается в сообщении. Изменения №3 к СП 98.13330.2018 "СНиП 2.05.09-90 Трамвайные и троллейбусные линии" вступили в действие 3 января 2025 года.