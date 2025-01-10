Около 155 тыс. тонн песка с мазутом собрали и вывезли с побережья Кубани

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Спасатели и волонтеры собрали с побережья города-курорта Анапы и Темрюкского района Краснодарского края порядка 155 тыс. тонн песка с мазутом, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что ученые впервые столкнулись с ситуацией, когда холодный мазут оказался в холодном море. Вместе с оперативным штабом края они проводят масштабный эксперимент по вылову нефтепродуктов на мелководье, в частности - установили улавливающие сети.

Как сообщалось, в пятницу днем было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв.м возле танкера "Волгонефть 239". Протяженность береговой линии, загрязненной после разлива мазута из него, составляет порядка 300 метров.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", произошел разлив топлива. По последним данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. Нефтепродукты также вынесло на берег.

Введен режим ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.