Порядка 40 тонн грунта с мазутом собрано в Крыму

Очищено почти 10 км береговой линии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Почти 40 тонн загрязненного мазутом грунта собрали в Крыму в пятницу, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"Собрано 39,51 т. загрязненного грунта и песка (...) очищено 9,61 км береговой линии", - написала Шевцова в своем телеграм-канале.

Ранее в пятницу в ГУ МЧС РФ по Крыму сообщили, что выбросы мазута зафиксированы в пяти муниципалитетах на востоке и западе полуострова. Как уточнила министр, загрязненными остаются 4,8 км побережья.

Также в пятницу очищено 2 тысячи кв. метров акватории, спасено 125 птиц. К уборке привлекли более 700 человек и 134 единицы техники, работы продолжат в субботу.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.