Что случилось этой ночью: суббота, 11 января

БПЛА врезались в многоквартирные дома в Котовске, Минобороны сообщило о нейтрализации 85 дронов ВСУ, около 60 дельфинов погибли после разлива нефти в Черном море

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Беспилотники врезались в два многоквартирных дома в Котовске Тамбовской области. "Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения", - сообщил врио главы региона Евгений Первышов.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на субботу 85 украинских БПЛА над Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Курской областями, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.

- Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани, Нижнекамска и Ульяновска для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

- Около 60 погибших дельфинов нашли после разлива мазута в Керченском проливе. Порядка 40 тонн загрязненного нефтепродуктами грунта собрано в Крыму.

- Джо Байден заявил о необходимости продолжения военной помощи Украине. Президент США также выразил надежду, что Конгресс не допустит прекращения поддержки Киева при Дональде Трампе.

- Власти Гренландии заявили о нежелании оставаться в составе Дании или присоединяться к США. "Мы не хотим быть датчанами или американцами, мы хотим быть гренландцами. Статус-кво более не вариант. Нам надо найти другой путь", - сказал Муте Эгеде.

- В Белом доме признали отсутствие прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова. Советник американского президента Джейк Салливан отметил прогресс в сдерживании КНДР совместно с Южной Кореей, Японией и другими партнерами.