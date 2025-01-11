Над территорией РФ нейтрализовано 85 украинских БПЛА

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - В ночь на субботу дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 85 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"По 16 БПЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, 14 - над акваторией Азовского моря, четыре - над территорией Белгородской области, два БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области и по одному сбито над территориями республики Крым и Курской области", - заявили в оборонном ведомстве.

Кроме того, 31 дрон ликвидирован над акваторией Черного моря