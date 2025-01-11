Единичные выбросы мазута обнаружены на трех участках в Краснодарском крае

Фото: Игорь Онучин/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы в результате обследования береговой линии черноморского побережья Краснодарского края обнаружили новые выбросы мазута на участках в Анапе, а также поселках Волна и Веселовка Темрюкского района, сообщает пресс-служба МЧС России.

В Анапе и Темрюкском районе определены шесть основных участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км, всего собрано и вывезено с береговой линии 155 274 тонны загрязненного песка и грунта.

Накануне в районе кормовой части "Волгонефть 239" был обнаружен разлив нефтепродуктов на площади 2,8 тыс. кв.м.