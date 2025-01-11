Более 148 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более пяти тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе за сутки, всего - более 148 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу утром.
"В городе Севастополе протяженность обследования 47 межведомственными мониторинговыми группами составляет 165 км (в том числе повторно) береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка, определены семь основных участков проведения работ, собрано загрязненного песка и грунта 148,168 тонн, за сутки - 5,36 тонн", - говорится в сообщении.
15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.
По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.
Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.