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Более 148 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более пяти тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе за сутки, всего - более 148 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу утром.

"В городе Севастополе протяженность обследования 47 межведомственными мониторинговыми группами составляет 165 км (в том числе повторно) береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка, определены семь основных участков проведения работ, собрано загрязненного песка и грунта 148,168 тонн, за сутки - 5,36 тонн", - говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива.

По данным Минтранса РФ, при крушении танкеров были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута. В Севастополе выбросы мазута фиксируют с 3 января.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 11 января 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Севастополь МЧС Краснодарский край Керченский пролив Крым
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