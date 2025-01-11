Более 148 тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Более пяти тонн загрязненного мазутом грунта вывезли в Севастополе за сутки, всего - более 148 тонн, сообщила пресс-служба МЧС РФ в субботу утром.

"В городе Севастополе протяженность обследования 47 межведомственными мониторинговыми группами составляет 165 км (в том числе повторно) береговой линии между населенными пунктами Ласпи и Андреевка, определены семь основных участков проведения работ, собрано загрязненного песка и грунта 148,168 тонн, за сутки - 5,36 тонн", - говорится в сообщении.