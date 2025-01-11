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Ессентуки первыми в России запустили часы обратного отсчета до 80-летия победы в Великой Отечественной войне

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Часы обратного отсчета до годовщины 80-летия победы в Великой Отечественной войне заработали в Ессентуках (Ставропольский край), сообщает пресс-служба администрации города.

"Жители Ессентуков в субботу вспоминают памятную дату освобождения курорта от немецко-фашистских захватчиков, произошедшего 82 года назад. В городе прошел митинг, сотни его участников увидели запуск часов обратного отсчета до Дня великой Победы. Курорт первым в России запустил победный таймер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 153 дня захватчики нанесли большой ущерб городскому хозяйству, разрушив ж/д вокзал, ГЭС "Белый уголь", хлебозавод, элеватор, старинный деловой двор, нефтебазу, маслозавод, здания клиники Бальнеологического института, мельницы. Также повредили городской водопровод и 3 санатория, заминировали грязелечебницу.

Вечером 11 января 1943 года части 2-й гвардейской Таманской дивизии 37-й армии освободили курорт. А в середине января город встретил эшелоны раненых.

Пресс-служба губернатора Ставрополья Владимира Владимирова сообщает, что 11 января 82 года назад Красная армия освободила от гитлеровцев ряд территорий на востоке края и Кавказские Минеральные Воды, в том числе Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Пятигорск, Минводы, Буденновск.

Ессентуки
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