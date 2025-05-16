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Россия и Малайзия могут запустить прямые авиарейсы в этом году

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Прямое авиасообщение между Россией и Малайзией может возобновиться в 2025 году, так как сторонам удалось урегулировать основные вопросы, вызванные западными санкциями, сообщает в пятницу газета "Известия".

"Ожидать можно", - сказал сопредседатель межправительственной комиссии двух стран, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, отвечая на вопрос издания о том, можно ли ожидать уже в этом году запуска прямых авиарейсов между Россией и Малайзией.

Малайзийская сторона подтвердила газете, что Куала-Лумпур рассчитывает запустить прямое авиасообщение в обозримой перспективе.

"Мы готовы. Мы ждем, когда придет российский "Аэрофлот", и совместно будем летать. Больше нет (ограничений - "Известия"). Я думаю, все решено", - сказал в беседе с изданием министр плантаций и сырьевых товаров Малайзии Джохари Абдул Гани, который был назначен руководством страны ответственным за координацию и развитие отношений с Москвой.

В публикации отмечается, что "сторонам удалось урегулировать основные трудности, которые были вызваны западными санкциями".

"Главное, что лидеры (России и Малайзии - ИФ) подтвердили, что все будем восстанавливать. Малайзийская сторона подтвердила, потому что от них зависело. Был ряд таких вопросов, в том числе и гарантии на незадержание, и по заправке, и так далее. Поэтому сейчас в Минтрансе договорятся (о запуске - "Известия")", - сказал газете министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва и Куала-Лумпур обсуждают возможность открытия прямого авиасообщения. Это подтвердил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, комментируя итоги переговоров в Кремле.

Аэрофлот Малайзия Минтранс Максим Решетников
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