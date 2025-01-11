В Крыму собрано более 43 тонн загрязненного мазутом песка

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мазут с береговой линии протяженностью почти 14 км убрали в Крыму в субботу, сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова.

"Собрано 43,5 т загрязненного грунта и песка, очищено 13,9 км береговой линии (осталось очистить 7,38 км)", - написала Шевцова в своем телеграм-канале.

Министр добавила, что также очищено 19,1 тысячи кв. м акватории, спасена 91 птица.

Нефтепродукты в субботу обнаружены в шести муниципалитетах республики, пятна мазута - в акватории у Ленинского района и Ялты. К уборке привлекли почти 970 человек и 187 единиц техники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Один член экипажа погиб, остальные были эвакуированы. В районе ЧП произошел разлив топлива. В Крыму выбросы мазута фиксируют с 21 декабря.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС