Ограничения сняты в аэропортах Ижевска и Кирова

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) сняты в аэропортах Ижевска и Кирова в 23:00 по Москве, сообщается в телеграм-канале представителя Росавиации в субботу.

"В аэропортах Ижевска и Кирова (Победилово) в 23:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, отмечается в сообщении.