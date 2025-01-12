Военные РФ взяли под контроль Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Под контроль российских войск перешли населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Калиново Харьковской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, Ивановка и Торское ДНР.

Как сообщили в ведомстве, потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав". Уничтожено два склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Янтарное Донецкой народной республики", - сообщили военные.

По их данным, группировка нанесла поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка ДНР.

Потери ВСУ на этом участке фронта составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и четыре автомобиля. Уничтожено два склада боеприпасов, сказали в министерстве обороны.

"В результате активных действий подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады Нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой народной республики", - сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что ВСУ на этом участке потеряли более 450 военных, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и боевую машину пехоты Bradley производства США, боевую бронированную машину Cobra II турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив, Времевка и Великая Новоселка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, потери ВСУ в зоне действий группировки составили свыше 190 военнослужащих, танк, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия.

На харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск (Харьковская область). ВСУ потеряли здесь до 30 военных, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы, сказали в ведомстве.

Как сообщается, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Антоновка, Приднепровское, Понятовка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Армия Украины потеряла здесь более 60 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки "Пластун". Уничтожен склад боеприпасов.