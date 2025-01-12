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Российские средства ПВО за сутки сбили 55 дронов ВСУ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Как заявили в ведомстве, "оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах".

Ранее в Минобороны сообщили, что под контроль российских войск перешли населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 января 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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