Российские средства ПВО за сутки сбили 55 дронов ВСУ

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны за сутки в зоне специальной военной операции на Украине сбили 55 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Как заявили в ведомстве, "оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах".

Ранее в Минобороны сообщили, что под контроль российских войск перешли населенные пункты Калиново в Харьковской области и Янтарное в ДНР.