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"Аэрофлот" скорректировал рейсы в Петербург из-за ограничения работы "Пулково"

"Аэрофлот" скорректировал рейсы в Петербург из-за ограничения работы "Пулково"
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" и его дочерняя авиакомпания "Россия" вынужденно скорректировали расписание рейсов в/из Санкт-Петербурга в воскресенье из-за ограничений в работе аэропорта "Пулково".

Так, три рейса "Аэрофлота", летевших в Петербург, ушли на посадку в "Шереметьево": SU2853 из Оренбурга, SU2811 из Новосибирска и SU006 из Москвы. Еще три рейса из/в Москву задержаны до открытия "Пулково": SU010, SU007 и SU011.

Также отменен ряд рейсов авиакомпании "Россия": из Москвы в Санкт-Петербург (SU6700, SU6482, SU6214) и из Петербурга в Москву (SU6495, SU6515). Пассажиры перебронированы на другие ближайшие рейсы.

Ранее в воскресенье "Пулково" сообщило о приостановке обслуживания рейсов для очистки взлетно-посадочных полос от снега на фоне сложных метеоусловий.

По данным Росавиации на 12:35 по Москве, на запасных аэродромах приземлились более 33 самолетов, направлявшихся в Петербург. Работа аэропорта приостановлена предварительно до 13:20 по Москве.

Петербург Пулково Аэрофлот Россия Росавиация
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