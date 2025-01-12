"Пулково" возобновил обслуживание рейсов

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" открыт на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

"По данным аэродромных служб, коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы находится в нормативном состоянии. Воздушная гавань Санкт-Петербурга приступает к обслуживанию рейсов", - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье "Пулково" сообщило о приостановке обслуживания рейсов для очистки взлетно-посадочных полос от снега на фоне сложных метеоусловий.

По данным Росавиации на 12:35 по Москве, на запасных аэродромах приземлились более 33 самолетов, направлявшихся в Петербург.