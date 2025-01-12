Военные РФ отразили пять украинских контратак на курском направлении

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские войска за сутки на курском направлении отразили пять контратак ВСУ, нанесли удары по семи украинским бригадам в Курской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Колмаков, Косица, Куриловка, Лебедевка, Малая Локня, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки и Свердликово. Отражены пять контратак противника", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве заявили, что самолеты, вертолеты и артиллерия нанесли удары по ВСУ в районе более 10 населенных пунктов Курской области, а также в районе семи населенных пунктов Сумской области.