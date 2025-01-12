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Ворвавшегося в курскую школу с молотком подростка арестовали по делу о теракте

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Суд отправил подростка, ворвавшегося с молотком в курскую школу, под арест до 9 марта, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Отмечается, что суд "в удовлетворении ходатайства защиты о домашнем аресте отказал".

Ранее сообщалось, что школьника обвиняют по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

В РоссииПодростка, ворвавшегося в курскую школу с молотком, задержали по делу о терактеЧитать подробнее

По версии следствия, несовершеннолетний, "разделяя идеологию насилия, применения насильственных действий в отношении неограниченного числа лиц", создал группу в мессенджере, где искал знакомых, выставлял фото и видео, отражающие данные взгляды. В этой же группе он сообщил о готовящимся им теракте в школе №54.

Инцидент произошел утром 10 января: в здание школы №54 ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках.

Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и затем выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Вскоре подросток был задержан.

Курск
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