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Подростка, ворвавшегося в курскую школу с молотком, задержали по делу о теракте

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Следователи задержали подростка, ворвавшегося с молотком в школу №54 Курска, сообщает СУ СКР по региону.

"Ранее следователями первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Курской области было возбуждено уголовное дело в отношении шестнадцатилетнего жителя Курска по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта)", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Около 8 утра пятницы в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Юноша вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование, беспрепятственно выскочил на улицу, попутно разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он также бросил при входе сумку, в которой находилось два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. Вскоре подросток был задержан.

Курск
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