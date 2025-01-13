Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Песчаное в ДНР

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Песчаное в ДНР, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

По данным ведомства, нанесено поражение живой силе и технике восьми механизированных бригад ВСУ и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Димитров, Воздвиженка, Лысовка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка (ДНР).

В ходе боев противник потерял свыше 615 военнослужащих, семь боевых бронированных машин. Уничтожены девять орудий полевой артиллерии, сказано в сводке.

Группировка войск "Восток" продвигается в глубину обороны украинской армии, группировки "Запад" и "Южная" улучшили позиции, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Нескучное и Богатырь Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, потери ВСУ на этом участке составили до 210 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина HMMWV производства США, пять автомобилей и самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Богуславка, Ольговка Харьковской области, Новомихайловка и Торское Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его данным, потери армии Украины в зоне ответственности группировки составили до 515 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, 14 автомобилей и 12 артиллерийских орудий. Уничтожен склад боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Новомарково, Часов Яр, Белая Гора и Константиновка Донецкой народной республики", - сообщили в военном ведомстве.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 285 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов, сказали в Минобороны.

На харьковском направлении, по данным министерства обороны, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск (Харьковская область). ВСУ потеряли здесь до 35 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Приднепровское, Антоновка Херсонской области, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области. Здесь украинская армия потеряла до 80 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные в течение суток сбили две управляемые авиационные бомбы Hammer, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 83 дрона ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией российских группировок войск нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники ВСУ в 157 районах.