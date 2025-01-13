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Из-за схода вагонов в Бурятии задерживаются пять пассажирских поездов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Из-за схода 22 грузовых вагонов на участке Байкало-Амурской магистрали в Бурятии задерживаются пять пассажирских поездов, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, структура РЖД).

"Во время восстановительных работ на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги задерживаются пять пассажирских поездов. В настоящее время пассажиры поездов №98 Кисловодск - Тында, №375 Нерюнгри - Новосибирск и №376 Красноярск - Нерюнгри ожидают открытия движения на близлежащих станциях", - говорится в сообщении.

Поезда №97 Тында - Кисловодск и №112 Новосибирск - Тында продолжили движение по маршруту к барьерному месту.

В ФПК заверили, что обеспечивают питанием пассажиров поездов, которые опаздывают на четыре часа и больше.

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в ночь на 13 января. По факту следователи Восточного МСУТ СКР возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сообщалось, что в результате аварии было повреждено 250 метров железнодорожного пути, три опоры и 100 метров контактной сети. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперативные штабы.

РЖД ФПК СКР Бурятия Ангаракан
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