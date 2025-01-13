Около 250 метров пути РЖД повреждено на месте схода вагонов поезда в Бурятии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Два восстановительных поезда задействованы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Ангаракан в Бурятии, повреждено 250 м железнодорожного пути, сообщает Восточно-Сибирская железная дорога.

"В ликвидации последствий схода подвижного состава заняты более 200 работников магистрали, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо. В результате схода вагонов повреждено 250 м пути, три опоры и 100 м контактной сети", - говорится в сообщении.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" и на Восточно-Сибирской железной дороге работают оперативные штабы.

Сход 22 вагонов грузового поезда произошел в ночь на понедельник. Движение поездов по участку временно приостановлено. Задерживается пассажирский поезд №98 Кисловодск - Тында, который возвращен на станцию Северобайкальск, а также семь грузовых поездов. Ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри - Новосибирск.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), проводится прокурорская проверка.