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Лавров предложил дождаться официальных принципов администрации Трампа во внешней политике

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Москве ожидают, что новая администрация США сформулирует официальные подходы по международным делам, на нынешнем этапе любые инициативы и размышления не имеют практического действия, заявил на итоговой пресс-конференции глава МИД России Сергей Лавров.

"У нас ожидания, что новая команда сформулирует свои подходы к международным делам", - сказал он.

Министр отметил, что у будущего президента США также "огромная ответственность за положение дел в своей стране, учитывая то наследство, которое он получает".

По его словам, "на данном этапе все эти разъяснения, инициативы, размышления вслух - они не имеют практического действия".

"Поэтому надо подождать, пока новая администрация сформулирует свои официальные подходы. Этого ждут и американцы, там очень большое количество проблем оставляет Байден. И, конечно, этого ждут те, кто заинтересован в конструктивной роли США на международной арене по различным кризисным ситуациям", - заявил Лавров.

США Сергей Лавров МИД Дональд Трамп Джо Байден
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