В Ингушетии девушка попала в реанимацию после стрельбы предположительно из свадебного кортежа

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Женщина получила ранение в Карабулаке (Ингушетия), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского МВД.

По предварительным данным, неизвестный выстрелил ей в лицо из огнестрельного оружия. Пострадавшая госпитализирована, за её жизнь борются врачи, сказал представитель ведомства.

По его словам, полиция устанавливает личность стрелявшего и все обстоятельства произошедшего.

Ситуацию взял под личный контроль глава МВД по Ингушетии Владимир Котов.

Как сообщили агентству в правоохранительных органах, рассматривается версия того, что прохожую задела случайная пуля во время бесцельной стрельбы из свадебного кортежа. Оружие может принадлежать сотруднику одной из силовых структур.

Ранее старейшины Назрановского района Ингушетии на сходе приняли решение штрафовать хозяина дома за нарушение ПДД в составе свадебных кортежей и стрельбу из боевого или охолощенного оружия.

Поводом для принятия мер со стороны полиции и духовенства послужило ДТП с тремя погибшими с участием свадебного кортежа.