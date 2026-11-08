Полотно моста повреждено в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о повреждении дорожного полотна моста в Неклиновском районе в результате падения обломков БПЛА.

"Сегодня утром в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА на 97-м километре трассы Р-280 в Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через р. Миус",- написал он в своем Мах-канале в воскресенье.

По словам Слюсаря, также повреждены два гусеничных крана.

Пострадавших нет, по мосту будет организовано реверсивное движение, добавил губернатор.