Поиск

Досмотр транспорта сканером на Крымском мосту в сторону Крыма временно приостановят

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Досмотр транспорта на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят на 16 часов, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Рейсовые автобусы в этот период будут досматривать в ручном режиме.

Весь автотранспорт, проезжающий по Крымскому мосту, досматривают в обязательном порядке. На сканер отправляют транспорт, перевозящий негабаритные или объемные грузы, а также рейсовые автобусы. Компактно упакованный багаж осматривают вручную.

Проезд по Крымскому мосту разрешен рейсовым автобусам, легковым автомобилям, мотоциклам, пассажирским микроавтобусам и минвэнам.

Крымский мост Крым Тамань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Кремле заявили об отсутствии контактов с европейцами по поводу соглашения о безопасности

В Ингушетии девушка попала в реанимацию после стрельбы предположительно из свадебного кортежа

Досмотр транспорта сканером на Крымском мосту в сторону Крыма временно приостановят

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения ЛЭП из-за повреждения

 ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение после отключения ЛЭП из-за повреждения

Пожары произошли при атаках БПЛА на двух предприятиях Белгородской области

Российские военные нейтрализовали за ночь 140 украинских БПЛА

Полотно моста повреждено в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове

Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

 Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

Более 300 тыс. абонентов остались без света в ЛНР после атаки БПЛА
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12835 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4097 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов