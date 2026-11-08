Досмотр транспорта сканером на Крымском мосту в сторону Крыма временно приостановят

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Досмотр транспорта на Крымском мосту со стороны Тамани с помощью сканера приостановят на 16 часов, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"С 20:00 9 ноября до 12:00 10 ноября досмотр транспортных средств на инспекционно-досмотровом комплексе (сканер) со стороны Тамани будет недоступен по техническим причинам", - говорится в сообщении.

Рейсовые автобусы в этот период будут досматривать в ручном режиме.

Весь автотранспорт, проезжающий по Крымскому мосту, досматривают в обязательном порядке. На сканер отправляют транспорт, перевозящий негабаритные или объемные грузы, а также рейсовые автобусы. Компактно упакованный багаж осматривают вручную.

Проезд по Крымскому мосту разрешен рейсовым автобусам, легковым автомобилям, мотоциклам, пассажирским микроавтобусам и минвэнам.