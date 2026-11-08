Поиск

Пожары произошли при атаках БПЛА на двух предприятиях Белгородской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Возгорания на предприятиях произошли в результате атак украинских дронов в Белгородской области, также зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Старооскольском округе село Владимировка сегодня ночью атаковано семью беспилотниками. Произошло возгорание ангаров на территории предприятия, которое ликвидировали пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

Также ночью в городе Валуйки поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, загорелись складские помещения на территории предприятия. В настоящее время пожар ликвидирован.

Еще два объекта инфраструктуры повреждены в селе Борки Валуйского округа и в селе Замостье Грайворонского округа.

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожары произошли при атаках БПЛА на двух предприятиях Белгородской области

Российские военные нейтрализовали за ночь 140 украинских БПЛА

Полотно моста повреждено в результате атаки БПЛА в Ростовской области

Россиянка ранена в результате стрельбы в Кракове

Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

 Посольство РФ в Польше выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Кракове

Более 300 тыс. абонентов остались без света в ЛНР после атаки БПЛА

Что произошло за день: суббота, 7 ноября

В МИД РФ назвали развертывание на Украине иностранных военных контингентов категорически неприемлемым

У РФ и США остаются "точечные" возможности для сотрудничества на экономическом направлении

Военные РФ сообщили об успешном пуске ракеты-носителя с космодрома Плесецк
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12832 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 4097 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 462 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 130 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 133 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 201 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 260 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 76 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 295 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 164 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов