Пожары произошли при атаках БПЛА на двух предприятиях Белгородской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Возгорания на предприятиях произошли в результате атак украинских дронов в Белгородской области, также зафиксированы повреждения инфраструктурных объектов, сообщил оперативный штаб региона в воскресенье.

"В Старооскольском округе село Владимировка сегодня ночью атаковано семью беспилотниками. Произошло возгорание ангаров на территории предприятия, которое ликвидировали пожарные расчеты", - говорится в сообщении.

Также ночью в городе Валуйки поврежден объект инфраструктуры. Кроме того, загорелись складские помещения на территории предприятия. В настоящее время пожар ликвидирован.

Еще два объекта инфраструктуры повреждены в селе Борки Валуйского округа и в селе Замостье Грайворонского округа.